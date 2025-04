Mistermovie.it - Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2025

Leggi su Mistermovie.it

Il leggendario attoreDesarà il protagonista di un momento indimenticabile alla 78ª edizione deldi, dovelad'Oroalla cerimonia di apertura, il prossimo 13 maggio. Questa onorificenza celebra la sua straordinaria carriera, che lo ha consacrato come uno dei più grandi attori della storia del cinema. Il giorno successivo, Deterrà una masterclass sul palco del Debussy Theater, un'opportunità per il pubblico di avvicinarsi al suo percorso artistico e alla sua esperienza nel mondo del cinema. Dee il legame speciale conDeha espresso con emozione il suo affetto per il, sottolineando quanto questo evento rappresenti un incontro speciale tra narratori, registi, fan e amici del cinema, specialmente in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo.