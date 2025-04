Cinemaserietv.it - Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro onoraria a Cannes: “Il festival per me è casa”

Leggi su Cinemaserietv.it

De, una delle icone più influenti del cinema mondiale,laalla 78ª edizione deldi. Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato il 13 maggio durante la cerimonia di apertura, segnando un momento di forte valore simbolico per la storia dele per il cinema internazionale. L’omaggio rappresenta un tributo alla carriera monumentale dell’attore, ma anche al suo profondo legame con il: Deè una figura di riferimento sulla Croisette da decenni.Il giorno seguente, il 14 maggio, l’attore terrà una masterclass speciale nel celebre Théâtre Debussy, un’opportunità rara e preziosa per i partecipanti deldi ascoltare dal vivo un maestro del cinema raccontare il suo mestiere, la sua esperienza e la sua visione artistica.