Rizzo brutale con Prodi | Ha tradito l' Italia Basta con la sinistra delle banche e dei Pride

«Chi a Bologna invoca Ventotene tradisce se stesso e il suo passato». A dirlo Marco, leader di Democrazia Sovrana Popolare. Le sue sono accuse pesanti. Perché il Pd, nel capoluogo emiliano, avrebbero rinnegato le origini? «La costruzione dell'Ue è sempre stata vista dai comunisti come una strategia americana per controllare il vecchio continente. Non è un caso che i primi a votare contro il “mercato comune europeo”, nel 1957, sono stati proprio i compagni, quelli veri. I socialisti, invece, preferirono astenersi. Spinelli, trotskista, poi, non ha contato nulla nel Pci. Tutti ricordano che quando è stato eletto a Strasburgo per parlare doveva usufruire del tempo che gli veniva concesso da Pannella». Romanonon è d'accordo con tutto ciò. «Se c'è qualcuno che hal'ha un nome e un cognome: Romano