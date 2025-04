Riunione e litigi Aggredito da un condomino

Riunione di condominio. Litigate, anche furibonde, durante le assemblee di condominiali sono quasi all'ordine del giorno, ma uscirne pestati e ammaccati no. È accaduto invece a un amministratore che l'altra sera è stato Aggredito, insultato, minacciato e malmenato da uno dei "suoi" condòmini. È accaduto in un condominio di via Tre Re, nel centro di Brugherio, un palazzo abitato da una settantina di persone. Alberto Saladini collabora con il padre Mauro allo studio Ro.Sa. Sas di Brugherio nella gestione del complesso. I problemi sorgono con uno dei condòmini. "Aveva un debito abbastanza ingente, almeno 3 o 4mila euro – il racconto – perché era in arretrato con le spese condominiali. E, quando siamo passati all'incasso, siamo venuti ai ferri corti". Il condòmino lo ha aggredirlo e insultaTo, "ci ha urlato 'ladri, farabutti' e ci ha minacciati.

