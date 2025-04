Riunione a Roma | Tajani discute strategie sui dazi e proposte Confindustria

Riunione a Roma dei ministri competenti per vedere quale strategia avere sui dazi, ascolteremo le categorie dell'imprenditoria. Dovremo essere attenti a non approvare provvedimenti che possono configurare aiuti di stato". Lo ha detto il ministro Antonio Tajani, in collegamento con Vinitaly a Verona, commentando la proposta del presidente di Confindustria Emanuele Orsini di usare fondi del Pnrr per aiutare le imprese. "Valuteremo attentamente - ha aggiunto - le proposte del presidente di Confindustria, vediamo quel che si può fare. Io sarei favorevole a strumenti simili all'eurobond, a ogni iniziativa che sia come il Recovery Plan, ma vedremo cosa propone il commissario Ue", ha concluso.

