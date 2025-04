Ritrovarsi a Tokyo | trailer del film con Romain Duris

Leggi su Cinefilos.it

delconEsce al cinema il 30 aprile, il nuovodi Guillaume Senez congirato nella capitale del Giappone. Ilè stato presentato in anteprima per il pubblico domenica 6 aprile al cinema Nuovo Sacher di Roma, come evento di chiusura di Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese, promosso da Institut français Italia.La trama diOgni giorno Jay percorrein lungo e in largo a bordo del suo taxi, sperando di ritrovare sua figlia Lily. Il matrimonio con una donna giapponese è naufragato anni prima, ma in Giappone la legge non prevede l’affido congiunto: l’unica possibilità che ha Jay di rivedere la figlia è incontrarla per caso in una grande metropoli. Quando ha perso ormai le speranze e sta per tornare in Francia, il destino sembra finalmente offrirgli un’occasione straordinaria.