Risultati Ligue 1 | Psg è campione con 6 giornate d' anticipo Strasburgo in zona Champions

Parigi 7 aprile 2025 - È stato un turno pirotecnico quello della1 di questo weekend. Il Paris Saint-Germain ha strappato definitivamente la certezza del titolo e davanti a un Parco dei Principi gremito. Per i parigini si tratta del quarto titolo consecutivo, il tredicesimo della loro storia. Alle sue spalle invece infuria la lotta per l'Europa e in questa giornata sono cambiate le gerarchie in maniera importante, con diversi ko in vetta. Anche inretrocessione cambiano le posizioni, il Le Havre esce dallarossa, mentre altre squadre rischiano di restare invischiate in questa battaglia per preservare la massima serie. L'esito delle partite del weekend Già dal venerdì di calcio francese si capisce come questa giornata regalerà sorprese a tutti i tifosi. Dopo un grande periodo di forma, che aveva portato il Nizza in, la squadra della Costa Azzurra cade a sorpresa contro il Nantes.