RISULTATI | AEW DYNASTY 2025

Questa notte dal Liacouras Center di Philadelphia è andato in scena l’atteso PPV, uno show con tanti titoli in palio arrivato in un periodo ottimo per la AEW con tante storie interessanti e un crescente interesse verso la federazione. Come un anno fa, nel main event Swerve Strickland è andato a caccia del titolo mondiale cercando di bissare il successo di2024 contro Samoa Joe; spazio anche al titolo femminile con Megan Bayne, imbattuta, a caccia della cintura di Toni Storm. TNT Title, International Title, ROH Title, match validi per l’Owen Hart Tournament, lo spettacolo non è certo mancato stanotte. Di seguito trovate tutti idei match:Zero Hour Pre-ShowSix Man Tag Team Match: CRU (Action Andretti & Lio Rush) & Nick Wayne (w/Mother Wayne) battono AR Fox & Top Flight (Dante Martin & Darius Martin) (w/Leila Grey) (11:16)Singles Match: Anthony Bowens (w/Billy Gunn) batte Max Caster (0:40)Main showOwen Hart FoundationMen’s Tournament Quarter Final Match: Will Ospreay batte Kevin Knight (13:46)AEW World Tag Team Title: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley & Shelton Benjamin) (w/MVP) (c) battono The Learning Tree (Big Bill & Bryan Keith) (10:29)Owen Hart FoundationWomen’s Tournament Quarter Final Match: Mercedes Mone batte Julia Hart (13:03)AEW World Trios Title: Death Riders (Claudio Castagnoli, PAC & Wheeler Yuta) (c) battono Rated FTR (Cash Wheeler, Cope & Dax Harwood) (14:43)AEW Women’s World Title: Toni Storm (c) batte Megan Bayne (15:23)Owen Hart FoundationMen’s Tournament Quarter Final Match: Kyle Fletcher batte Mark Briscoe (16:06)ROH World Title Vs.