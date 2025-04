Ristori alluvione 2023 Accolte 17 domande

domande per il contributo di immediato sostegno (Cis) erogato dalla Regione pervenute da parte di cittadini o imprese di Capraia e Limite che hanno subito danni a causa dell’alluvione del novembre 2023. Questo è quanto si evince dalla fase istruttoria terminata dagli uffici comunali lo scorso 31 marzo, ai quali era demandato il controllo delle domande caricate dai soggetti interessati direttamente sul portale della Regione Toscana. Di queste domande di contributo, sono tredici quelle dichiarate ammissibili: le restanti quattro sono infatti state respinte. Il cittadino, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della pubblicazione, può ad ogni modo chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Anche se da allora si sono succeduti altre alluvioni (ed arriviamo così alle intense precipitazioni dello scorso mese, che causarono l’evacuazione di una mezza dozzina di nuclei familiari poi tornati nelle rispettive abitazioni, ndr) quella di un anno e mezzo fa colpì duramente anche il territorio di Capraia e Limite. Lanazione.it - Ristori alluvione 2023. Accolte 17 domande Leggi su Lanazione.it Sono diciassette leper il contributo di immediato sostegno (Cis) erogato dalla Regione pervenute da parte di cittadini o imprese di Capraia e Limite che hanno subito danni a causa dell’del novembre. Questo è quanto si evince dalla fase istruttoria terminata dagli uffici comunali lo scorso 31 marzo, ai quali era demandato il controllo dellecaricate dai soggetti interessati direttamente sul portale della Regione Toscana. Di questedi contributo, sono tredici quelle dichiarate ammissibili: le restanti quattro sono infatti state respinte. Il cittadino, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della pubblicazione, può ad ogni modo chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Anche se da allora si sono succeduti altre alluvioni (ed arriviamo così alle intense precipitazioni dello scorso mese, che causarono l’evacuazione di una mezza dozzina di nuclei familiari poi tornati nelle rispettive abitazioni, ndr) quella di un anno e mezzo fa colpì duramente anche il territorio di Capraia e Limite.

Ristori alluvione 2023. Accolte 17 domande. Polizze sulle catastrofi. L’incubo dell’obbligo:: "Sarà un’altra batosta". Assicurazioni contro le catastrofi naturali: cresce la preoccupazione delle aziende. Nella Romagna colpita dall’alluvione rincari anche del 3-400%. I problemi dell’Emilia-Romagna dopo le alluvioni non sono solo di soldi. Alluvione 2024, ultimi giorni per presentare richiesta per i contributi per l'autonoma sistemazione. AgriCat, al centro delle polemiche i mancati ristori post alluvione. Ne parlano su altre fonti

Alluvione 2023, prorogata al 30 aprile la scadenza per gli interventi di ripristino - Ci sarà tempo fino al prossimo 30 aprile per realizzare e rendicontare gli interventi di ripristino da parte delle attività economiche e produttive extra agricole interessate dall’alluvione ... (gonews.it)

Alluvione Toscana 2023, altra proroga interventi e rendicontazione - Ci sarà tempo fino al prossimo 30 aprile per realizzare e rendicontare gli interventi di ripristino da parte delle attività economiche e produttive extra agricole interessate dall’alluvione del ... (expartibus.it)

Alluvione, il nodo dei ristori. Il colonnello La Torre insiste:: "Poche richieste, i soldi ci sono" - Vanno un po’ a rilento i risarcimenti per i danni causati in Emilia-Romagna, Marche e Toscana dall’alluvione del maggio 2023 ai privati (famiglie e aziende). Paradossalmente il problema non è ... (msn.com)