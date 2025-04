Ristopro Fabriano supera Juve Caserta 84-66 in Serie B Nazionale

Fabriano 84Caserta 66 Ristopro Fabriano: Gnecchi 19, Scanzi 9, Carta 9, Dri 9, Hadzic, Pisano, Centanni 13, Pierotti 10, Scandiuzzi ne, Romagnoli ne, Ottoni ne, Molinaro 15. All. Niccolai PAPERDI Juve Caserta: Mastroianni 7, Heinonen 6, Romano 6, Azzaro ne, Ricci 14, Mauro ne, D’Argenzio 17, Pisapia, Diouf 7, Giorgi 8. All. Baldiraghi Arbitri: Bernassola di Roma e Faro di Tivoli Parziali: 24-22 40-33 59-51 84-66 Nel posticipo di Serie B Nazionale girone B, col match giocato alle 19 di ieri anziché alle 18, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi la Ristopro, dopo la sconfitta della settimana scorsa, si riscatta e batte piuttosto agevolmente la Juve Caserta, erede della gloriosa società bianconera che nel 1991 portò in Campania il primo e unico scudettto del sud battendo in finale l’Olimpia Milano. Ilrestodelcarlino.it - Ristopro Fabriano supera Juve Caserta 84-66 in Serie B Nazionale Leggi su Ilrestodelcarlino.it 8466: Gnecchi 19, Scanzi 9, Carta 9, Dri 9, Hadzic, Pisano, Centanni 13, Pierotti 10, Scandiuzzi ne, Romagnoli ne, Ottoni ne, Molinaro 15. All. Niccolai PAPERDI: Mastroianni 7, Heinonen 6, Romano 6, Azzaro ne, Ricci 14, Mauro ne, D’Argenzio 17, Pisapia, Diouf 7, Giorgi 8. All. Baldiraghi Arbitri: Bernassola di Roma e Faro di Tivoli Parziali: 24-22 40-33 59-51 84-66 Nel posticipo digirone B, col match giocato alle 19 di ieri anziché alle 18, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi la, dopo la sconfitta della settimana scorsa, si riscatta e batte piuttosto agevolmente la, erede della gloriosa società bianconera che nel 1991 portò in Campania il primo e unico scudettto del sud battendo in finale l’Olimpia Milano.

Ristopro Fabriano supera Juve Caserta 84-66 in Serie B Nazionale. La Janus Fabriano supera senza problemi la Juvecaserta 2021. La Janus Fabriano supera in volata il Basket Golfo Piombino.

