Rissa in centro si barricano in auto Botte e urla | spunta un coltello

Rissa in pieno centro. Piazza Sant’Agostino nel weekend della Fiera accoglie i visitatori che tirano tardi dopo il ristorante: due passi in relax per chiudere il sabato sera tra i vicoli e le piazze che raccontano la storia della città. Poco distante, la follia di una violenza che scatta all’improvviso e crea allarme tra chi assiste, impotente. Tutto nasce da una lite che ben presto allarga i confini a tutto il gruppo di giovani che si ritrovano lì, il più grande non supera i vent’anni. Dalle parole si passa velocemente alle mani: un parapiglia vicino al parcheggio coperto della piazza. Una zona appartata, che i contendenti forse scelgono per regolare i conti tra di loro. Lanazione.it - Rissa in centro, si barricano in auto. Botte e urla: spunta un coltello Leggi su Lanazione.it Arezzo, 7 aprile 2025 – Barricati i in macchina. Davanti agli occhi una scena incredibile, di quelle che mettono paura. Un ventina di ragazzi, in gran parte minorenni, si affrontano: unain pieno. Piazza Sant’Agostino nel weekend della Fiera accoglie i visitatori che tirano tardi dopo il ristorante: due passi in relax per chiudere il sabato sera tra i vicoli e le piazze che raccontano la storia della città. Poco distante, la follia di una violenza che scatta all’improvviso e crea allarme tra chi assiste, impotente. Tutto nasce da una lite che ben presto allarga i confini a tutto il gruppo di giovani che si ritrovano lì, il più grande non supera i vent’anni. Dalle parole si passa velocemente alle mani: un parapiglia vicino al parcheggio coperto della piazza. Una zona appartata, che i contendenti forse scelgono per regolare i conti tra di loro.

