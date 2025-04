Quifinanza.it - Risparmiatori, prudenza sugli affari personali, cala la preoccupazione per l’inflazione

Il 22% dei bancarizzati e il 26% degli investitori ritiene che la situazione dell’Italia sia migliorata rispetto a un anno fa: percentuali in leggero miglioramento per i bancarizzati e in lieve calo per gli investitori, rispetto all’autunno 2024, quando questi valori si attestavano rispettivamente al 21% e al 27%.Le aspettative per il futuro del Paese restano stabili: il 22% dei bancarizzati e il 25% degli investitori prevede un miglioramento della situazione del Paese tra un anno, rispettivamente in aumento dal 20% e in diminuzione dal 26% dell’autunno 2024.È quanto emerge dall’edizione di marzo 2025 dell’Osservatorio ANIMA, realizzata in collaborazione con le società di ricerche di mercato Eumetra e Dogma Research. L’indagine è stata condotta online tra il 28 gennaio e il 4 febbraio 2025.