Ilgiorno.it - Riso italiano a rischio, Coldiretti: “Tonnellate di chicchi sudamericani pronti a invadere il mercato”

Pavia, 7 aprile 2025 - Sessantamiladisudamericano in arrivo a dazio zero: è questo ilche corre il settore risicolocon la possibile entrata in vigore dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). A lanciare l’allarme èPavia, che denuncia i gravi rischi che questa liberalizzazione comporterebbe per un comparto strategico del Made in Italy agroalimentare come quello risicolo. Come è stato discusso nel corso del convegno “Mercosur e agricoltura: minacce globali, sfide locali” organizzato daPavia che si è svolto venerdì a Mortara, nei Paesi del Mercosur sono ancora ammessi e largamente impiegati principi attivi che in Italia e in Europa sono vietati da decenni. “Dal 2016 il governo brasiliano ha approvato oltre 1.