Riserve d’oro la classifica dei Paesi più ricchi al mondo | Italia sul podio

L’aumento di valore dell’oro verificatosi a marzo ha posto nuovamente attenzione sulleauree delle banche centrali di diversi. Un tempo legati direttamente al valore della moneta, oggi questi asset risultano strategici per molti Stati. Permettono infatti di affrontare sfide internazionali di ampia portata con maggiore serenità.Anche se spesso si pensa allenelle camere di sicurezza della banca centrale di ogni Paese, per ragioni strategiche si trovano spesso anche in altri. Molte sono negli Usa, anche se, nel caso di quelle tedesche, tra le più grandi al, potrebbero restarci ancora per poco.Ladelleauree mondialiLedi oro garantiscono a uno Stato di avere un’assicurazione contro l’instabilità. In caso l’economia o la situazione internazionale dovesse improvvisamente peggiorare, il Governo può decidere di vendere leauree e ottenere liquidità, in qualsiasi valuta, per interventi di emergenza.