Ilrestodelcarlino.it - Riscaldamento a Bologna, prorogata l’accensione: fino a quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 aprile 2025 – Il comune di, tenuto conto delle attuali condizioni climatiche e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, ha autorizzato la proroga dell'accensione facoltativa degli impianti didi tutte le tipologie di edificial 15 aprile compreso. Anche, quindi, torna ad adeguarsi ai tempi che coinvolgono tutta l’Emilia-Romagna: la regione si trova in zona E (inverni più rigidi) per questo il 15 aprile è la data di spegnimento dei termosifoni. Temperature in discesa L’amministrazione invita, comunque, i cittadini a limitare l'accensione nelle ore più fredde,a un limite massimo di 13 ore giornaliere e a non superare la temperatura di 19 gradi negli ambienti. Questo perché le temperature, come indicato da Arpae Emilia Romagna, nelle giornata odierna sono già in discesa, ma ulteriori abbassamenti sono previsti sia domani che dopodomani.