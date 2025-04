Riposo per la serie B femminile si riparte domenica 13 aprile

Riposo per la serie B di calcio femminile. Le gare riprenderanno domenica 13 aprile e in questa settimana la Vis Mediterranea Soccer, reduce dal pesante 8-0 subito nell'ultima trasferta di Brescia, proverà ancora una volta a raccogliere i cocci di una stagione davvero complicata.

