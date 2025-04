Rimpasto di giunta Donne difendono le donne

Rimpasto di giunta della squadra di Serena Arrighi che dovrebbe vedere la sosituzione dell'assessore allo Sport Lara Benfatto e di quella ai Lavori pubblici Elena Guadagni. Due figure, una in quota al Partito democratico e una al Psi, che dovrebbero essere sostituite, a sentire le voci di corridoio di via Groppini, da assessori uomini. I firmatari aggiungono anche la figura di Gea Dazzi, assessore alla Cultura, anch'essa in quota Pd, che essi sostengono venga fatta fuori. "Tre donne sostituite. Una scelta che sa di maschilismo e patriarcato. Apprendiamo dalla stampa, con preoccupazione, in vista di un prossimo Rimpasto di giunta, l'intenzione di sostituire ben tre assessore.

