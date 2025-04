Riminitoday.it - Rimini ha già voglia d'estate, si prepara la spiaggia. "Da Pasqua si parte, soluzione trovata per i salvataggi"

Leggi su Riminitoday.it

inizia are la nuova stagione estiva. Il clima è ancora rigido per le prime tintarelle, ma un po’ in tutti gli stabilimenti si è cominciato a lavorare per l’apertura dei battenti. L’obiettivo è quello di arrivare pronti, con la distribuzione dei primi ombrelloni e lettini, per il.