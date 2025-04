Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE Bologna-Napoli 1-1: brutto secondo tempo degli azzurri, Ndoye risponde ad Anguissa

La trentunesima giornata di Serie A si chiude conal Dall’Ara: le formazioni ufficiali e iltestuale della gara di campionatoLa classifica resta immutata al vertice. Dopo il pareggio dell’Inter a Parma, arriva l’1-1 del. Glipassano in vantaggio con, ma nelpareggia i conti.Brutta seconda frazione di gioco. Ma le brutte notizie sono ben altre. Per il prossimo incontro, Conte non avrà a disposizionee Di Lorenzo, entrambi diffidati e ammoniti da Massa durante la gara contro il. Salteranno entrambi la sfida contro l’Empoli22:43 – Termina in pareggio tra90’+4 – Chance clamorosa per il! Raspadori calcia da fuori, Ravaglia respinge nonostante la deviazione di Ora. Sulla ribattuta arriva Rrahmani, che prova il cross al centro ma non trova i compagni90+2 – Sostituzione: esce Politano, entra Ngonge90? – Concessi quattro minuti di recupero89? – Gran parata di Scuffet! Colpo di testa di Holm sugli sviluppi del corner, para Scuffet.