Riforma pensioni fuori dal radar del Governo? Lo sfogo di Armiliato CODS

Riforma pensioni, sembrano, dice la fondatrice nonché amministratrice del CODS, Orietta Armiliato, uscite dai radar del Governo, ma altresì invita le donne, lavoratrici ed iscritte al suo gruppo facebook, a non demordere. Riportiamo il suo appello apparso sul CODS, in cui ricorda la class action, o meglio azione collettiva, che le donne licenziate stanno intraprendendo, al fine di tentare al meno di sanare il discrimine commesso nel riconfermare l’istituo opzione donna, ingannevolmente. Vi riporto integralmente le sue parole:pensioni, Opzione donna: si procede per vie legali, il CODS non demorde “Il tema pensioni é sparito oramai da mesi dai radar del Governo e da quelli della politica in generale; aderendo però al principio che il #CODSnondemorde le donne #ingannatedallapropaganda si stanno attrezzando per tentare di sanare il discrimine commesso nel riconfermare (. Leggi su .com La tematica previdenziale e nello specifico quelle misure che potrebbero essere oggetto della, sembrano, dice la fondatrice nonché amministratrice del, Orietta, uscite daidel, ma altresì invita le donne, lavoratrici ed iscritte al suo gruppo facebook, a non demordere. Riportiamo il suo appello apparso sul, in cui ricorda la class action, o meglio azione collettiva, che le donne licenziate stanno intraprendendo, al fine di tentare al meno di sanare il discrimine commesso nel riconfermare l’istituo opzione donna, ingannevolmente. Vi riporto integralmente le sue parole:, Opzione donna: si procede per vie legali, ilnon demorde “Il temaé sparito oramai da mesi daidele da quelli della politica in generale; aderendo però al principio che il #nondemorde le donne #ingannatedallapropaganda si stanno attrezzando per tentare di sanare il discrimine commesso nel riconfermare (.

