Padovaoggi.it - Ricordati due poliziotti a 34 anni dal doppio tragico delitto

Leggi su Padovaoggi.it

Sabato 5 aprile si è tenuta la cerimonia di commemorazione in occasione del 34°versario della morte dell’assistente GiovBorraccino e dell’agente Ausiliario Giordano Coffen, in via Chielesotti a Ponte di Brenta, luogo dell’evento luttuoso dove, 4fa, è stato collocato un cippo.