Ricerche a lieto fine per una donna dispersa in una zona impervia a Sesto Fiorentino

Ricerche a lieto fine per una donna che si era dispersa in una zona impervia durante un'escursione nelle colline di Sesto Fiorentino. Si è concluso nella seconda parte di questa mattina (7 aprile) l'intervento per le richerche della donna dispersa effettuato dal personale del comando dei vigili del fuoco di Firenze, con il distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e dalla sede centrale per le Ricerche di una donna che durante una escursione si è allontanata dai familiari facendo perdere le tracce nel comune di Sesto Fiorentino in piazzale Leonardo da Vinci. Le Ricerche Attivato immediatamente il piano di Ricerche della donna dispersa con l'invio delle squadre di terra e i reparti specialistici come il Nucleo Sapr (droni), i cinofili e il personale Tas che ha coordinato con il funzionario le Ricerche.

