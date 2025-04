Ricerca lavoro nel Brindisino | 170 posizioni aperte questa settimana

settimanale, elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia e visionabile a questo link, conta 90 annunci, per un totale di 170 posti di lavoro in diversi settori. In cima, distanziato rispetto agli altri settori, il comparto turistico e ristorazione che registra. Brindisireport.it - Ricerca lavoro nel Brindisino: 170 posizioni aperte questa settimana Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Il 13esimo reportle, elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia e visionabile a questo link, conta 90 annunci, per un totale di 170 posti diin diversi settori. In cima, distanziato rispetto agli altri settori, il comparto turistico e ristorazione che registra.

Morta dopo caduta nel vano ascensore, il padre: "I sogni spezzati di Clelia". Cocaina a Brindisi: la distribuzione in città ricostruita dall'indagine "Square". Ne parlano su altre fonti

In arrivo 539 posti di lavoro nel Brindisino: ecco i settori che assumono - Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli ... (brundisium.net)

Ricerca lavoro nel Brindisino: il turismo continua a trainare le offerte - BRINDISI - Centri per l'impiego Arpal di Brindisi e provincia: 96 annunci di lavoro sul portale regionale. E ancora novità sul fronte turismo: chiamata pubblica alle aziende in cerca di personale. (brindisireport.it)

Lavoro nero nel Brindisino, in 23 scoperti dalla Guardia di Finanza - tra cui ristoranti, pizzerie, bar, pub e agenzie di consulenza. Cinque datori di lavoro sono stati sanzionati per l’utilizzo di manodopera non dichiarata. (lagazzettadelmezzogiorno.it)