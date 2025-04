Ilrestodelcarlino.it - Ricci Cavaliere al merito: "Mio figlio è d’ispirazione. Ogni talento va valorizzato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Confesso che l’emozione e la gioia sono state intense quanto la sorpresa per una notizia assolutamente inaspettata. Interpreto questo attestato come un riconoscimento ottenuto grazie a mioGregorio che mi ha spinto ad impegnarmi per i tanti ‘Gregorio’ che ci sono nel nostro territorio e per le loro famiglie". Il professor Gianni, già preside della Facoltà di Economia dell’Università di Modena e docente di Matematica, ora delegato del sindaco Mezzetti per i temi legati alla disabilità, è stato insignito dell’onorificenza didell’Ordine aldella Repubblica Italiana. Il relativo diploma gli verrà consegnato in una cerimonia prevista per il prossimo mese di giugno. Professor, come ha accolto la notizia della nomina aal? "Ancora non ci credo! Eppure, mi confermano che è vero (sorride, ndr).