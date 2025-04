Riattivata la residenza sanitaria assistenziale di Ramacca

Riattivata la residenza sanitaria assistenziale ( rsa) di Ramacca. A partire da domani inizieranno i primi ricoveri nella struttura che fa parte del Distretto sanitario di Palagonia. Questa mattina, il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha visitato i locali. Cataniatoday.it - Riattivata la residenza sanitaria assistenziale di Ramacca Leggi su Cataniatoday.it È statala( rsa) di. A partire da domani inizieranno i primi ricoveri nella struttura che fa parte del Distretto sanitario di Palagonia. Questa mattina, il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha visitato i locali.

Riattivata la residenza sanitaria assistenziale di Ramacca. Rsa Monteroni, sei posti. Riattivata l’accoglienza per i semi-residenziali. In Regione la seduta della Commissione di Vigilanza: confronto su rete scolastica, RSA Montereale e servizi porto Giulianova. Assistenza agli anziani, riattivato il numero verde estivo per chi resta solo. Attivati 22 posti letto nella residenza sanitaria assistenziale di Tolmezzo. La Rsa resta ancora chiusa: "Dov’è finito il piano B?". Ne parlano su altre fonti

Riattivata la residenza sanitaria assistenziale di Ramacca - A partire da domani inizieranno i primi ricoveri nella struttura che fa parte del Distretto sanitario di Palagonia ... (cataniatoday.it)

Rsa e residenze per disabili, retta a carico delle persone non autosufficienti: il grido d'allarme delle Associazioni - Pazienti e familiari chiedono il ritiro dell'emendamento al Ddl 1241 approvato in Commissione Sanità al Senato: mette a rischio il diritto alla salute delle persone più fragili che dovranno sostenere ... (msn.com)

Le residenze per anziani coprono solo il 7,6% dei bisogni, cure a casa per il 30% - Le Residenze per anziani coprono soltanto il 7,6% delle richieste degli over 65 non autosufficienti. L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si conferma il servizio più diffuso, ma raggiunge appena ... (ansa.it)