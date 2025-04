Riarmo europeo | l’Unione ci crede ma le Borse no

Riarmo europeo, inizialmente noto come “ReArm Europe”, poi “Readiness 2030”, che dovrebbe sostenere i titoli del settore.A innescare la caduta delle società della difesa sono due fattori: le vendite dopo tanti mesi di rialzo e le incertezze sul piano di Riarmo, che potrebbe risentire di un’eventuale rallentamento dell’economia provocato da dazi. Panorama.it - Riarmo europeo: l’Unione ci crede, ma le Borse no Leggi su Panorama.it Negli ultimi cinque giorni il titolo di Leonardo ha visto il suo valore diminuire di circa il 15%, quello del colosso tedesco degli armamenti Rheinmetall del 9% e quello della francese Thales del 7%. Anche loro, come tutte le principali aziende europee della difesa, sono state investite dall’ondata di ribassi provocati a livello globale dall’introduzione di dazi da parte dell’amministrazione Trump. Una dinamica che sorprende, soprattutto considerando le ingenti risorse che dovrebbero affluire grazie al piano di, inizialmente noto come “ReArm Europe”, poi “Readiness 2030”, che dovrebbe sostenere i titoli del settore.A innescare la caduta delle società della difesa sono due fattori: le vendite dopo tanti mesi di rialzo e le incertezze sul piano di, che potrebbe risentire di un’eventuale rallentamento dell’economia provocato da dazi.

