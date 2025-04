Rho piazza Visconti Via alla Fase 4 del cantiere Cambia la circolazione

piazza Visconti a Rho: la Fase 2.2 del cantiere che interessa l’inizio di via Porta Ronca dovrebbe terminare il 21 aprile e da martedì 22 aprile prenderà avvio la Fase 4, che interesserà le aree vicine al municipio, la parte dietro la chiesa di San Vittore. "Anticipiamo la Fase 4 che dovrebbe durare sei mesi - spiega il sindaco Andrea Orlandi - perché si potrà agire nella bella stagione e perché gli scavi potrebbero rivelare qualche elemento di interesse archeologico. La Fase 3 è prevista da ottobre a dicembre e riguarderà l’ultimo tratto della piazza verso via Porta Ronca ancora non coinvolto". Per illustrare a residenti e commercianti questo cambio di programma, il Comune ha organizzato un incontro pubblico. Queste le modifiche più impattanti per la traffico: le auto non potranno più attraversare la piazza per raggiungere via Meda da via De Amicis, mentre riaprirà alla viabilità il percorso De Amicis - Porta Ronca. Ilgiorno.it - Rho, piazza Visconti. Via alla Fase 4 del cantiere. Cambia la circolazione Leggi su Ilgiorno.it Cronoprogramma rispettato per i lavori di riqualificazione dia Rho: la2.2 delche interessa l’inizio di via Porta Ronca dovrebbe terminare il 21 aprile e da martedì 22 aprile prenderà avvio la4, che interesserà le aree vicine al municipio, la parte dietro la chiesa di San Vittore. "Anticipiamo la4 che dovrebbe durare sei mesi - spiega il sindaco Andrea Orlandi - perché si potrà agire nella bella stagione e perché gli scavi potrebbero rivelare qualche elemento di interesse archeologico. La3 è prevista da ottobre a dicembre e riguarderà l’ultimo tratto dellaverso via Porta Ronca ancora non coinvolto". Per illustrare a residenti e commercianti questo cambio di programma, il Comune ha organizzato un incontro pubblico. Queste le modifiche più impattanti per la traffico: le auto non potranno più attraversare laper raggiungere via Meda da via De Amicis, mentre riapriràviabilità il percorso De Amicis - Porta Ronca.

