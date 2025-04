Restano chiuse le strade della zona pineta interdette per il rischio crollo alberi | prorogata l' ordinanza

strade della zona pineta dove il traffico è stato interdetto nei giorni tra il 27 e il 30 marzo quando a causa di vento e piogge diversi alberi sono caduti e altri sono rimasti pericolanti.Dopo una prima proroga l'ordinanza con i divieti è stata.

