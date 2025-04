Calciomercato.it - Rescissione con la clausola, secondo cambio in panchina: ecco il traghettatore

Leggi su Calciomercato.it

Dopo l’ultima giornata di campionato è arrivata la decisione: ennesimo divorzio di questa stagione in, spazio a unIl campionato entra nel vivo, sempre di più, col rush finale che deciderà le sorti di tutte le big del calcio italiano. A partire da Napoli e Inter che si contendono lo scudetto, passando per Juve, Atalanta, Roma e Lazio che insieme a Bologna e Fiorentina lottano per i due posti Champions. Fino al Milan che anche solo per un posto in Europa League deve però rimontare almeno 8 punti in 7 giornate: una missione impossibile.Stadio Olimpico (LaPresse) – calciomercato.itSi gioca ovviamente anche per la salvezza, con il Monza ormai quasi condannato e il Venezia che ha sprecato un’occasione importante nello scontro diretto con il Lecce. Un po’ come l’Empoli, che con lo 0-0 casalingo contro un’altra diretta concorrente come il Cagliari resta terzultimo a -2 dai pugliesi.