Renato Veiga vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio della Juve a Roma | Usciamo con l’amaro in bocca ma… Il messaggio social rassicura i tifosi!

JuventusNews24Renato Veiga, difensore della Juve, accoglie con una buona dose di positività il pareggio dei suoi a Roma: il messaggio socialRenato Veiga può essere mediamente soddisfatto per il pareggio che la Juve ha ottenuto contro la Roma. Certo, essere stati raggiunti dai giallorossi su una situazione di vantaggio lascia l’amaro in bocca. Tuttavia, va riconosciuta una cosa: la strada tracciata dal nuovo corso tecnico di Igor Tudor sembra essere assolutamente positiva, come dimostra il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renato Veiga (@RenatoVeiga95)messaggio – «Usciamo con l’amaro in bocca, ma avanti così! Fino alla fine ??»Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Renato Veiga vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio della Juve a Roma: «Usciamo con l’amaro in bocca, ma…». Il messaggio social rassicura i tifosi! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, difensore, accoglie con una buona dose di positività ildei suoi a: ilpuò essere mediamente soddisfatto per ilche laha ottenuto contro la. Certo, essere stati raggiunti dai giallorossi su una situazione di vantaggio lasciain. Tuttavia, va riconosciuta una cosa: la strada tracciata dal nuovo corso tecnico di Igor Tudor sembra essere assolutamente positiva, come dimostra ilpubblicato sul proprio profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@95)– «conin, ma avanti così! Fino alla fine ??»Leggi suntusnews24.com

Renato Veiga, chi è il nuovo colpo della Juventus. Marotta all'Inter cerca soluzioni: dopo dieci partite bicchiere mezzo vuoto. Renato Veiga torna a disposizione per Juve-Atalanta? Tentativo di anticipare i tempi di recupero, le ultime. Juve, Mecca: 'Kolo Muani e Veiga hanno portato personalità a questa squadra'. Ne parlano su altre fonti

RENATO VEIGA: "Usciamo con l’amaro in bocca, ma avanti così fino alla fine" - Dopo il pareggio di Roma, Renato Veiga su Instagram ha scritto: "Usciamo con l’amaro in bocca, ma avanti così! Fino alla fine", le parole del difensore arrivato in prestito ... (tuttojuve.com)

Renato Veiga Juve, rebus riscatto: ad oggi nessun contatto col Chelsea, cosa può succedere in estate - Renato Veiga Juve, rebus riscatto: ad oggi nessun contatto col Chelsea, cosa può succedere in estate. Le ultimissime sul difensore portoghese La Stampa oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di ... (juventusnews24.com)

Juventus, Renato Veiga ha superato le visite mediche: a breve l'annuncio - E' il giorno di Renato Veiga alla Juventus. Il club bianconero si appresta ad ufficializzare il tesseramento del suo nuovo difensore: previsto l'annuncio nelle prossime ore, con il calciatore ... (msn.com)