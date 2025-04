Renato Veiga non ha problemi con Dovbyk | il portoghese vince il duello e strappa un bel voto in pagella

Renato Veiga non ha problemi con Dovbyk: il portoghese vince il duello e strappa un bel voto in pagella. Il giudizio sul difensore portogheseL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida di ieri tra Roma e Juventus, gara terminata col punteggio di 1-1. Pur non brillando strappa una sufficienza tranquilla anche Renato Veiga.Renato Veiga 6 – Dovbyk decide di regalargli una serata relativamente tranquilla, giocando quasi sempre spalle alla porta. Soffre solo se pressato, sbagliando i rilanci. Ammonito.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Renato Veiga non ha problemi con Dovbyk: il portoghese vince il duello e strappa un bel voto in pagella Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24non hacon: ililun belin. Il giudizio sul difensoreL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida di ieri tra Roma e Juventus, gara terminata col punteggio di 1-1. Pur non brillandouna sufficienza tranquilla anche6 –decide di regalargli una serata relativamente tranquilla, giocando quasi sempre spalle alla porta. Soffre solo se pressato, sbagliando i rilanci. Ammonito.Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, lontanissimo il riscatto per Renato Veiga: a giugno lascia. Juventus, Renato Veiga è già i titoli di coda? Le ultime. Lancia più di Bonucci e carica i tifosi: Renato Veiga si veste già da leader della nuova Juve. Renato Veiga Juve e non solo: a gennaio il Chelsea ha.... La difesa stile bianco/nero della Juventus: Gatti MVP in coppia con Renato Veiga, Kelly non ingrana. Maledizione infortuni per la Juventus: Renato Veiga va ko contro il PSV in Champions. Ne parlano su altre fonti

Juventus, lontanissimo il riscatto per Renato Veiga: a giugno lascia - Riscatto lontano: Renato Veiga, difensore portoghese di proprietà del Chelsea e giunto in prestito alla Juventus, a gennaio, può già salutare ... (europacalcio.it)

La Stampa - Veiga, difficile il riscatto da parte della Juve - Il futuro professionale di Renato Veiga, difensore centrale classe 2003 attualmente di proprietà del Chelsea, non dovrebbe essere alla Juventus. Come riportato da "La Stampa", non ... (tuttojuve.com)

Renato Veiga Juve, rebus riscatto: ad oggi nessun contatto col Chelsea, cosa può succedere in estate - Renato Veiga Juve, rebus riscatto: ad oggi nessun contatto col Chelsea, cosa può succedere in estate. Le ultimissime sul difensore portoghese La Stampa oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di ... (juventusnews24.com)