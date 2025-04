Regno Unito ancora polemiche sulla Disney | Biancaneve e La Sirenetta hanno generato più emissioni di carbonio di due aeroporti

Disney, Biancaneve e La Sirenetta, insieme hanno creato più emissioni di carbonio nel Regno Unito di quelle che i grandi aeroporti producono in un anno. A dirlo sono documenti ufficiali del governo inglese: dal 2019 la Gran Bretagna ha reso, infatti, obbligatoria una rendicontazione dei danni ambientali provocati da ogni singola produzione cinematografica. I documenti esaminati dalle autorità dicono oggi che proprio le ultime due discusse produzioni Disney hanno creato più inquinamento di qualsiasi altro film realizzato da quando è in vigore la suddetta legge. I due remake hanno superato perfino Fast & Furious, film basato sull'automobilismo in cui è stata utilizzata comprensibilmente una grande quantità di carburante. I 250 documenti esaminati dalle autorità britanniche dicono che le emissioni combinate di Biancaneve e La Sirenetta sono superiori alla quantità annuale prodotta dagli aeroporti di Birmingham e Luton.

