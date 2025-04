Regione Siciliana | successo per la conferenza sulla promozione del settore vitivinicolo e agricolo

Regione Siciliana: "Fondamentale potenziare lo sviluppo economico della Sicilia, valorizzando le nostre eccellenze” Si è svolta al Vinitaly, presso il Padiglione 2 della Regione Sicili Ilgiornaleditalia.it - Regione Siciliana: successo per la conferenza sulla promozione del settore vitivinicolo e agricolo Leggi su Ilgiornaleditalia.it Per Salvatore Barbagallo, Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della: "Fondamentale potenziare lo sviluppo economico della Sicilia, valorizzando le nostre eccellenze” Si è svolta al Vinitaly, presso il Padiglione 2 dellaSicili

Al Vinitaly successo per la conferenza sulla promozione del settore vitivinicolo e agricolo della Regione Siciliana. Indizione conferenza di servizi semplificata modalità asincrona-Opera“Spina di Valdina 1°e2° tronco. CONFERENZA STAMPA / Palermo, Energie rinnovabili accordo tra CESi e Regione Siciliana. ENERGIE RINNOVANBILI. ACCORDO TRA REGIONE E CESI: LA DIOCESI DI ACIREALE FA DA APRIPISTA. In Sicilia impianti fotovoltaici anche sulle chiese. Regione siciliana e Conferenza Episcopale insieme per lo sviluppo sostenibile. Ne parlano su altre fonti

La Regione Siciliana al Vinitaly 2025: eccellenze vinicole e leadership nella sostenibilità - La Sicilia si posiziona come seconda regione italiana per estensione vitata, subito dopo il Veneto. L’isola si distingue per la sua leadership nella ... (msn.com)

Domenica manifestazione a Palermo per salvare la lingua siciliana - I promotori chiedono che la lingua siciliana venga riconosciuta come lingua co-ufficiale della Regione Siciliana ... il 31 marzo (ore 15,30) una conferenza internazionale all’Ars sulle lingue d’Europa ... (esperonews.it)

Ance Sicilia e Regione, sinergia per l’edilizia siciliana - A Palazzo d’Orléans si è svolto un incontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il neoeletto presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Sicilia, ... (canalesicilia.it)