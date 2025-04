Reggiana | problemi difensivi e la sfida di Dionigi per migliorare

Reggiana, infatti, è da individuare soprattutto nella fase difensiva. Certo, l'assenza di un uomo d'area che sappia finalizzare è palese, ma se ogni volta che entri campo sai che prenderai almeno un gol dai tuoi avversari.la montagna da scalare diventa automaticamente un Everest. L'ultimo clean sheet (porta inviolata per chi non ama gli 'inglesismi') risale addirittura al 12 gennaio, con il Bari. Nel frenetico pianeta 'del pallone' si tratta di un'era geologica. Dopo quella gara, Bardi ha sempre dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco e la cifra è impressionante: 20 gol incassati in 11 match. Ilrestodelcarlino.it - Reggiana: problemi difensivi e la sfida di Dionigi per migliorare Leggi su Ilrestodelcarlino.it Mentre tutto il mondo granata si chiede quando sarà pronto Mattia Destro e sta ancora imprecando per il gol sbagliato da Luca Vido con la Cremonese, la realtà statistica (e non solo) ci racconta un'altra verità. L'attuale problema della, infatti, è da individuare soprattutto nella fase difensiva. Certo, l'assenza di un uomo d'area che sappia finalizzare è palese, ma se ogni volta che entri campo sai che prenderai almeno un gol dai tuoi avversari.la montagna da scalare diventa automaticamente un Everest. L'ultimo clean sheet (porta inviolata per chi non ama gli 'inglesismi') risale addirittura al 12 gennaio, con il Bari. Nel frenetico pianeta 'del pallone' si tratta di un'era geologica. Dopo quella gara, Bardi ha sempre dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco e la cifra è impressionante: 20 gol incassati in 11 match.

Reggiana: problemi difensivi e la sfida di Dionigi per migliorare - La Reggiana affronta problemi difensivi con 20 gol subiti in 11 partite. Dionigi cerca soluzioni per migliorare la difesa. (ilrestodelcarlino.it)

