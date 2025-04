Lanazione.it - Reggello e Settimello in Promozione, San Clemente e Virtus Rifredi retrocedono

Leggi su Lanazione.it

Primi verdetti a una giornata dal termine del campionato.vanno in paradiso avendo vinto matematicamente i gironi E e D ottenendo il passaggio in. Brutte notizie per Sanchein Seconda categoria. Nel girone E vola la capolistache vince 3-0 sul campo del San; mentre il Barberino Tavarnelle, secondo in graduatoria, non va oltre il pareggio 1-1 casalingo col Porta Romana. Risultato che consente aldi festeggiare laal termine di un campionato che lo ha visto sempre protagonista, con il portiere Poggi e il centravanti Focardi i suoi uomini guida, insieme a una difesa e un centrocampo di spessore. Il Tavarnelle si dovrà ora giocare l’obiettivo passaggio di categoria attraverso i play off.