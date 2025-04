Reddito alimentare nei prossimi giorni al via la distribuzione di cibo ai bisognosi

Partirà nei prossimi giorni la distribuzione di alimenti in favore delle famiglie e persone in stato di bisogno in carico ai servizi sociali territoriali del Comune. L'azione rientra nel progetto sperimentale Reddito alimentare presentato dall'assessorato comunale alle Attività sociali e.

