Recanatese sconfitta dal Teramo | amarezza per le decisioni arbitrali

Recanatese 1 Teramo 2 Recanatese (3-4-1-2): Del Bello; E.Ferrante, Cusumano, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri (35'st Giandonato), Raparo, Mordini; D'angelo (25'st Canonici); Spagna (44'st Pierfederici), Zini All. Bilò A disp. Mascolo, Pesaresi, Vessella, Pepa, Bruzzechesse, Valleja Teramo (3-4-3): Torregiani; Menna, Cangemi, Brugarello; Loncini, Angiulli (36'st Pepe), Messori (20'st Esposito), Cum; Tourè, Chiarella (25'st Galesio), D'Egidio (50'st Ouali) All. Pomante A disp. Sonko, D'Amore,Rossi, Buccione, Napolitano Arbitro: Dallagà di Rovigo Reti: 9'pt Zini, 32'st Tourè, 49' Galesio (rig) Note: angoli 7-5, ammoniti D'Egidio, Cangemi, Loncini, Brugarello, Raparo, Giandonato, Galesio recupero 1'+5' RECANATI Verdetto amarissimo da assimilare e digerire per la Recanatese che domina per oltre un'ora, fattura una miriade di palle-gol ma ne concretizza soltanto una e alla fine, complice il direttore di gara, esce dal confronto con la seconda forza del campionato con un pugno di mosche ed un'amarezza infinita.

