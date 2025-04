Iodonna.it - Realizzata dal maestro Pablo Pinxit ed esposta a NoLo, l'opera di street art racconta anche il progetto della Ong per favorire l’inclusione socioeconomica delle donne migranti venezuelane in Colombia

Milano, 7 apr. (askanews) – «L’arte è sempre uno strumento per lanciare dei messaggi. Questarappresenta proprio un grido di dolore, di allarme, madi resilienza e di coraggio. La casa, che nella settimana del Design Week di Milano non sempre rappresenta un posto sicuro. In questo caso lein, come in Venezuela, main Italia, vivono spesso condizioni di minaccia e abusi. Il messaggio che vogliamo dare con tutte le frasi di grandi poeti e scrittori e scrittrici, è un messaggio di incoraggiamento e di resilienza per le»: lo ha dichiarato Gloria Zavatta, presidente di Fondazione Cesvi, inaugurando l’installazione “Almas: voci di coraggio“, nell’ambitoMilano Design Week e del FuoriSalone. Leggi› Case devastate al Fuorisalone: è la provocatoria installazione di Fondazione Cesvi Fuorisalone, il murale di Cesvi “Almas”: laart perre storie di rinascita femminileL’diart,daledpresso Tunnel Reload (via Padova, 89-91,),la forza e il coraggioin contesti segnati da povertà e violenza, sottolineando in particolare l’impegno di CESVI nel“Almas”, volto ain