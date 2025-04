Real Madrid Ancelotti | Possiamo vincere dei trofei altrimenti andrei in vacanza Sul futuro…

Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa in vista della sfida all'Arsenal. Tutti i dettagli Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Arsenal. IL Real VINCERA' DEI TITOLI? – «Se il Real vincerà dei titoli? Penso di sì, altrimenti non sarei qui e prenderei in vacanza.

