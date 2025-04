Europa.today.it - "Re Mida" Gianluca Marzuoli colpisce ancora: vince la terza Coppa Italia di fila

Sere è difficile e confermarsi è ancor più dura, allora l’impresa del Bitonto assume i contorni dell’incredibile e può essere definita in un solo modo: record. Tre sue tre per le leonesse neroverdi che battono 5-1 la Kick Off all’ultimo atto e fanno sì che larimanga in Puglia.