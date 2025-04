Re Carlo in arrivo a Roma | tutto sulla visita in Italia con Camilla Il discorso alle Camere e gli altri appuntamenti

Roma, 7 aprile 2025 – È previsto alle 17, all'aeroporto di Ciampino, l'arrivo di re Carlo III e della regina Camilla in Italia. Ad accogliere i sovrani, che qui festeggeranno il loro 20° anniversario di matrimonio (celebrato il 9 aprile 2005, ndr), ci saranno la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, l’ambasciatore britannico in Italia Lord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’Italia a Londra Inigo Lambertini. Carlo e Camilla sono attesi da un fitto calendario di appuntamenti ufficiali in questo tour di quattro giorni nel nostro Paese. Tra questi, mercoledì 9 aprile, ci sono l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj e il discorso alle Camere riunite a Montecitorio, un privilegio finora concesso solo a re Juan Carlos di Spagna e a suo figlio Felipe. Quotidiano.net - Re Carlo in arrivo a Roma: tutto sulla visita in Italia con Camilla. Il discorso alle Camere e gli altri appuntamenti Leggi su Quotidiano.net , 7 aprile 2025 – È previsto17, all'aeroporto di Ciampino, l'di reIII e della reginain. Ad accogliere i sovrani, che qui festeggeranno il loro 20° anniversario di matrimonio (celebrato il 9 aprile 2005, ndr), ci saranno la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, l’ambasciatore britannico inLord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’a Londra Inigo Lambertini.sono attesi da un fitto calendario diufficiali in questo tour di quattro giorni nel nostro Paese. Tra questi, mercoledì 9 aprile, ci sono l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj e ilriunite a Montecitorio, un privilegio finora concesso solo a re Juans di Spagna e a suo figlio Felipe.

Re Carlo in arrivo in Italia, “Pronto a partire, non vede l'ora”. Re Carlo e Camilla oggi a Roma: l'arrivo a Ciampino, l'anniversario di nozze, il banchetto al Quirinale e l'amore per l'Italia: «E' entusiasta di questo viaggio». Re Carlo e Camilla in visita in Italia: l'arrivo a Ciampino, il discorso alle Camere e il banchetto al Quirinale - Le tappe del viaggio. Re Carlo in arrivo a Roma: tutto sulla visita in Italia con Camilla. Il discorso alle Camere e gli altri appuntamenti. Re Carlo e Camilla in Italia: le tappe del viaggio e l’incontro saltato con il Papa. La visita di Carlo III in Italia, la prima da Re: da Roma a Ravenna le tappe del viaggio - Carlo e Camilla a Roma: l’arrivo a Ciampino, il discorso alle Camere e l'incontro con Mattarella (Video). Ne parlano su altre fonti

Re Carlo in arrivo a Roma: tutto sulla visita in Italia con Camilla. Il discorso alle Camere e gli altri appuntamenti - Fitto calendario di impegni, annullata solo la visita in Vaticano da Papa Francesco. I sovrani britannici festeggeranno nel nostro Paese il loro 20° anniversario di matrimonio ... (quotidiano.net)

Re Carlo III e Camilla in visita di Stato in Italia: il programma e gli incontri - Al via la prima visita di Stato di Re Carlo III e la Regina Camilla in Italia: il programma completo e gli incontri con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. (gazzetta.it)

Re Carlo e la regina Camilla arrivano oggi in Italia: ecco il programma del viaggio ufficiale - Nel tardo pomeriggio il sovrano e la moglie atterreranno a Ciampino. Al via, da domani, la visita tra Roma e Ravenna (senza incontrare papa Francesco) ... (msn.com)