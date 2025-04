Re Carlo III e la Regina Camilla in visita ufficiale a Roma e Ravenna | il programma della coppia reale in Italia

Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati a Roma per l’inizio della visita ufficiale in Italia. Accolti con tutti gli onori dal picchetto e dai rappresentanti istituzionali di Italia e Regno Unito, i sovrani hanno lasciato l’aeroporto di Ciampino a bordo della storica Bentley reale.Gli impegni ufficiali a Roma si svolgeranno fino a mercoledì 9 aprile, con incontri e cerimonie in programma nella Capitale. La visita proseguirà giovedì 10 aprile a Ravenna, dove Re Carlo e la Regina Camilla parteciperanno a eventi dedicati alla cultura e al patrimonio artistico Italiano. Panorama.it - Re Carlo III e la Regina Camilla in visita ufficiale a Roma e Ravenna: il programma della coppia reale in Italia Leggi su Panorama.it ReIII e lasono arrivati aper l’inizioin. Accolti con tutti gli onori dal picchetto e dai rappresentanti istituzionali die Regno Unito, i sovrani hanno lasciato l’aeroporto di Ciampino a bordostorica Bentley.Gli impegni ufficiali asi svolgeranno fino a mercoledì 9 aprile, con incontri e cerimonie innella Capitale. Laproseguirà giovedì 10 aprile a, dove Ree laparteciperanno a eventi dedicati alla cultura e al patrimonio artisticono.

