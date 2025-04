Re Carlo e la Regina Camilla in Italia

Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati a Roma per la Visita di Stato di 4 giorni in Italia, all'aeroporto di Ciampino. In mattinata saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale dove mercoledì, in serata vi sarà il Pranzo di Stato in loro onore,offerto dal Capo dello Stato Dopo la Capitale, i Reali, giovedì, faranno tappa a Ravenna per la cerimonia di anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna,avvenuta il 10 aprile 1945 ad opera delle truppe del Commonwealth e dei partigiani. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.40 ReIII e lasono arrivati a Roma per la Visita di Stato di 4 giorni in, all'aeroporto di Ciampino. In mattinata saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale dove mercoledì, in serata vi sarà il Pranzo di Stato in loro onore,offerto dal Capo dello Stato Dopo la Capitale, i Reali, giovedì, faranno tappa a Ravenna per la cerimonia di anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna,avvenuta il 10 aprile 1945 ad opera delle truppe del Commonwealth e dei partigiani.

Re Carlo III e regina Camilla atterrati a Roma per la visita di Stato. Re Carlo e la regina Camilla sono in Italia. Carlo e Camilla sono in Italia, la prima volta da regnanti. Roma, poi Ravenna: le tappe del viaggio - Carlo e Camilla giovedì a Ravenna, divieti di sosta, scuole e musei chiusi. Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma: la visita di Stato in Italia è ufficialmente iniziata. Re Carlo e la regina Camilla arrivati a Roma. Atterrati a Ciampino re Carlo e la regina Camilla. Domani al Quirinale e poi al Colosseo. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma: la visita di Stato in Italia è ufficialmente iniziata - La coppia reale è atterrata a Roma Ciampino oggi pomeriggio e il 10 aprile si sposterà a Ravenna. L'agenda è ricca di appuntamenti, ben 19, tra incontri istituzionali, eventi culturali e il Banchetto ... (vanityfair.it)

L’aereo di Re Carlo e della regina Camilla atterra in Italia scortato da due caccia della RAF - Re Carlo e la Regina Camilla arrivano a Roma in visita ufficiale, scortati dalla RAF. Incontri con Mattarella e Meloni, annullato l'incontro con Papa Francesco. (la7.it)

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati in Italia - (Adnkronos) - Re Carlo III e la Regina Camilla sono atterrati all'aeroporto di Ciampino per la loro visita di Stato in Italia. La coppia resterà per quattro giorni e visiterà Roma e Ravenna. Ad accogl ... (msn.com)