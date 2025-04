Re Carlo e la regina Camilla da oggi in Italia | il programma della visita

Carlo III e la regina consorte Camilla sono attesi in visita in Italia dal 7 al 10 aprile. Viaggio che cade in occasione del loro 20° anniversario di matrimonio, celebrato il 9 aprile 2005. Re Carlo e Camilla in Italia: il programmaIl 9 aprile i reali britannici avranno una serie di impegni istituzionali tra cui l'udienza con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I sovrani inglesi deporranno anche una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto. Re Carlo III, inoltre, (alla sua 18a visita nel Bel Paese) sarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento Italiano. Il 10 aprile infine andranno a Ravenna dove celebreranno la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locali. Non dovrebbe esserci, invece, l'incontro con Papa Francesco, posticipato di comune accordo.

