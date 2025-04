Amica.it - Re Carlo e la regina Camilla arrivano oggi in Italia: ecco il programma del viaggio ufficiale

Il grande giorno è arrivato. Inizia, lunedì 7 aprile, ildi ree dellain. Una visita annunciata diversi mesi fa e che, in origine, prevedeva l’incontro tra il sovrano britannico e Papa Francesco. Incontro che, purtroppo, salterà per le problematiche di salute che hanno visto il Santo Padre, fino a qualche giorno fa, ricoverato in ospedale. La notizia, dieci giorni fa, che anche reera stato in ospedale alcune per gli effetti collaterali imprevisti legati alla cura del cancro aveva fatto temere, per qualche ora, che ilsaltasse. Cosa che, fortunatamente, non è avvenuta: da palazzo sono arrivate notizie rassicuranti sullo stato di salute del monarca, definito «in gran forma e completamente imperturbabile».