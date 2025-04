Secoloditalia.it - Re Carlo e Camilla sono arrivati in Italia: una visita “storica” ma salta l’incontro con Papa Bergoglio

ReIII d’Inghilterra e la reginaatterrati a Ciampino per unadi Stato di quattro giorni: per lui sarà la prima gita da sovrano dopo aver compiuto 17 viaggi ufficiali inda principe. L’agenda dei reali a Roma è costellata da incontri con le massime cariche istituzionali e da un discorso storico in Parlamento, ma per la coppia non mancherà l’occasione di celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio. Nonostante i recenti problemi dovuti alla lotta contro un cancro, il 76enned’Inghilterra ha deciso di non rinunciare alla vacanza, anche dopo un ricovero lampo avvenuto il 27 marzo e descritto da Buckingham Palace come un “piccolo contrattempo” dovuto agli effetti collaterali della terapia.I piani dei due sovrani britannici hanno subito diversi cambiamenti, a partire dalla cancellazione delconFrancesco, reduce da una lunga degenza dovuta ad un’infezione polmonare.