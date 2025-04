Re Carlo e Camilla sono arrivati in Italia | l’incontro con Mattarella e Meloni poi i festeggiamenti per l’anniversario di nozze Il programma del royal tour

Carlo III e Camilla in Italia. Ad aspettarli allo scalo della capitale, un tappeto rosso, le bandiere dei due paesi, la banda militare, sicuramente un bel sole e le istituzioni. In prima fila il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, l’ambasciatore britannico in Italia e San Marino, Baron Llewellyn of Steep, l’ambasciatore Italiano a Londra Inigo Lambertini accompagnato dalla sua signora Maria Grazia Lambertini, l’Attachè alla Difesa presso l’ambasciata britannica colonnello Matthew Smith, il comandante dall’aviazione militare Italiana colonnello Marco Angori, mentre, per il governo Italiano, il Capo del Cerimoniale diplomatico del Ministero degli Esteri, Bruno Antonio Pasquino. Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo e Camilla sono arrivati in Italia: l’incontro con Mattarella e Meloni, poi i festeggiamenti per l’anniversario di nozze. Il programma del royal tour Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’arrivo del volo dal Regno Unito all’aeroporto di Ciampino, oggi, segna l’inizio della visita di stato di reIII ein. Ad aspettarli allo scalo della capitale, un tappeto rosso, le bandiere dei due paesi, la banda militare, sicuramente un bel sole e le istituzioni. In prima fila il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, l’ambasciatore britannico ine San Marino, Baron Llewellyn of Steep, l’ambasciatoreno a Londra Inigo Lambertini accompagnato dalla sua signora Maria Grazia Lambertini, l’Attachè alla Difesa presso l’ambasciata britannica colonnello Matthew Smith, il comandante dall’aviazione militarena colonnello Marco Angori, mentre, per il governono, il Capo del Cerimoniale diplomatico del Ministero degli Esteri, Bruno Antonio Pasquino.

