Re Carlo e Camilla in visita in Italia | l’arrivo a Ciampino il discorso alle Camere e il banchetto al Quirinale – Le tappe del viaggio

visita di Stato in Italia dei reali inglesi, Carlo III e Camilla. l’arrivo è previsto per le 17 all’aeroporto di Ciampino (Roma). A riceverli saranno la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi con l’ambasciatore britannico in Italia Lord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini. Il Re ha un’autentica passione per l’Italia e «non vede l’ora» di arrivare a Roma. La visita, la prima dall’incoronazione e a 10 giorni dal ricovero di poche ore a Londra del sovrano per il malore legato alle cure per il cancro, ha subito delle variazioni rispetto al programma iniziale. A causa, infatti, delle precarie condizioni di salute di Papa Francesco è stata rimandata la visita in Vaticano. L’agenda dei realiL’agenda dei reali è serrata: 17 gli impegni ufficiali, tra i quali il discorso del Re, mercoledì 9 aprile, a Montecitorio a Camere riunite e l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. Leggi su Open.online Comincia oggi, lunedì 7 aprile, ladi Stato indei reali inglesi,III eè previsto per le 17 all’aeroporto di(Roma). A riceverli saranno la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi con l’ambasciatore britannico inLord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’a Londra, Inigo Lambertini. Il Re ha un’autentica passione per l’e «non vede l’ora» di arrivare a Roma. La, la prima dall’incoronazione e a 10 giorni dal ricovero di poche ore a Londra del sovrano per il malore legatocure per il cancro, ha subito delle variazioni rispetto al programma iniziale. A causa, infatti, delle precarie condizioni di salute di Papa Francesco è stata rimandata lain Vaticano. L’agenda dei realiL’agenda dei reali è serrata: 17 gli impegni ufficiali, tra i quali ildel Re, mercoledì 9 aprile, a Montecitorio ariunite e l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj.

