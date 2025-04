Tg24.sky.it - Re Carlo e Camilla in Italia, arrivati a Roma all'aeroporto di Ciampino

ReIII e la reginasonoinper una visita di Stato di quattro giorni. I sovrani del Regno Unito sono atterrati all’di, poi domani inizieranno gli impegni ufficiali. Nelle scorse ore è stato rivelato che il figlio di Elisabetta ha un'autentica passione per l'e “non vedeva l'ora” di essere a. In questi giorni il re sarà ospite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un banchetto in suo onore al Quirinale, poi a villa Pamphili per un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in Parlamento dove parlerà alle Camere riunite, poi a Ravenna.