Re Carlo e Camilla il programma giorno per giorno del viaggio in Italia

Carlo III e la Regina Camilla saranno in Italia per la visita di Stato, la prima dall’incoronazione del Sovrano avvenuta il 6 maggio 2023 presso l’Abbazia di Westminster. Un viaggio tanto atteso quanto denso di simbolismi, che si snoderà tra Roma e Ravenna, due città emblematiche della storia europea, a testimonianza della profondità e della solidità dei rapporti tra il Regno Unito e la Repubblica Italiana.L’itinerario inizialmente prevedeva anche un momento di grande valore spirituale: un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Ma in seguito a un comune accordo reso necessario dalle condizioni di salute del Pontefice ancora delicate, l’udienza è stata rinviata. I Sovrani d’Inghilterra hanno comunque voluto far pervenire un caloroso messaggio augurale al Santo Padre, esprimendo sincera vicinanza e l’auspicio di poter condividere in futuro quel momento di dialogo e rispetto reciproco che avrebbe onorato entrambe le parti. Dilei.it - Re Carlo e Camilla, il programma giorno per giorno del viaggio in Italia Leggi su Dilei.it Dal 7 al 10 aprile 2025, le Loro Maestà ReIII e la Reginasaranno inper la visita di Stato, la prima dall’incoronazione del Sovrano avvenuta il 6 maggio 2023 presso l’Abbazia di Westminster. Untanto atteso quanto denso di simbolismi, che si snoderà tra Roma e Ravenna, due città emblematiche della storia europea, a testimonianza della profondità e della solidità dei rapporti tra il Regno Unito e la Repubblicana.L’itinerario inizialmente prevedeva anche un momento di grande valore spirituale: un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Ma in seguito a un comune accordo reso necessario dalle condizioni di salute del Pontefice ancora delicate, l’udienza è stata rinviata. I Sovrani d’Inghilterra hanno comunque voluto far pervenire un caloroso messaggio augurale al Santo Padre, esprimendo sincera vicinanza e l’auspicio di poter condividere in futuro quel momento di dialogo e rispetto reciproco che avrebbe onorato entrambe le parti.

